Mısır'da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik'te görevli bir kavas bildirdi

Mısır'da demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihi öncesinde, Mısır Kahire Türk Büyükelçiliği'nde görevli arap kökenli ve arapçayı ana dili gibi iyi bilen bir Kavas'ın, halkın arasında geçirdiği süre zarfında edindiği ve duyduğu bilgilerle...

Mısır'da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik'te görevli bir kavas bildirdi
22.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:10
Mısır'da demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihi öncesinde, Mısır Kahire Türk Büyükelçiliği'nde görevli arap kökenli ve arapçayı ana dili gibi iyi bilen bir Kavas'ın, halkın arasında geçirdiği süre zarfında edindiği ve duyduğu bilgilerle darbenin olacağını dönemin Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında görevli Sicil Müdürü'ne söylediği ileri sürüldü.

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin üstünden 7 yıl geçti. Emekli Duayen Diplomat Vahit Özdemir, İHA Muhabirine yaptığı konuşmada Mısır'da o dönem ordunun darbe hazırlığında olduğunun, önceden bir Kavas aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırıldığını ve Türkiye'nin o dönem darbeyi önceden bildiğini fakat bazı diplomatlarca ihtimal verilmediğinden üzerinde durulmadığını ileri sürdü. Darbe öncesinde yerel halk ve siyaset gündemi ise Mısır için oldukça yoğun ve çetrefilli biçimde alevli tartışmaların ortasındaydı. 17 Haziran 2013'de Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen, devrik 5. cumhurbaşkanı siyasetçi Muhammed Mursi olmuştu. 30 Haziran'da Tahrir Meydanın'da başlayan gösteriler darbeye giden sürecin başlangıcıydı. Mısır Medyası da Mursi aleyhindeki yayınlara alet olmuştu. Eylemler ise şiddetlenerek katlandı ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Mukattam bölgesindeki karargahına saldırıldı 10 kişi hayatını kaybetti. Ordu açıklama yaptı ve ülkedeki siyasi oluşumlara 48 saat süre verildi. Onun sonucunda Mursi'nin 5 bakanı ve Savunma konularındaki müsteşarı istifa etti. Gelen süreçte 3 Temmuz günü dönemin Savunma Bakanı Sisi yönetime el konulduğunu açıkladı.

Emekli Duayen Diplomat Vahit Özdemir, darbeden önce yaşanan zaman diliminde o dönem Kahire'deki Türk Büyükelçiliğinde görevli, oldukça eğitimli ve istihbari bilgileri özümseme ve sonuç çıkarmada yetenekli olan bir Kavas'ın Başkent Ankara'ya izne geldiği sırada Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında görevli Sicil Müdürü ile görüştüğü ve Kahire'de her an askeri bir darbe olacağını söylediğini ileri sürdü. Sicil Müdürü'nün odasında geçen konuşmada çaylar içildikten sonra kavas müsaade isteyerek kalktı ve ayrıldı. Sicil Müdürü önce Kavas'ın sözlerine itibar etmedi ama kulağına da kar suyu kaçmış oldu. Müdür, Kavas'ın sözlerini Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Daire Başkanına anlattı. Orta Doğu Daire Başkanı ise o dönemin Kahire Büyükelçisini aradı ve konu hakkında bilgi sordu. İddialara göre Kahire Büyükelçisi sinirlendi ve "Olur mu efendim öyle şey? Ben Mısır Arap Cumhuriyetinde bir askeri darbe olacağına ihtimal vermiyorum" görüşünde bulundu. Kahire Büyükelçiliğinde görevli bir Kavas'ın Dışişleri Bakanlığını ziyaretinde belirttiği istihbarat neticesinde 2 ay sonra General Sisi seçimle işbaşına geldi. Devlet Başkanı Mursi devrilmiş oldu ve Mısır Arap Cumhuriyeti askeri cunta yönetimine geçti.

Kavas iddiası gerçekse bunu nasıl bildi

Emekli Diplomat Özdemir'e göre bunun tek bir neticesi var oda edinilen istihbaratın yüzde 90'nın açık istihbarat kaynaklı olması, bu sebeble Özdemir konuya ilişkin, "Kavas'ın Arapça bilmesi bir avantajdı. Üstelik her gün halkın arasındaydı. Yani Çarşıda ve pazardaydı. Halkın nabzının attığı yer çarşı ve pazarlardır. Benim şahsi kanaatime göre anket şirketlerinin raporlarından ziyade halkın oldukça yoğun olarak bulunduğu berberlerin ve taksi şoförlerinin görüşleri bu konuya oldukça açıklık getiriyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Mursi, Kahire, 3. Sayfa, Haber

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