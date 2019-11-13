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Mısır'da petrol boru hattında yangın: 6 ölü 15 yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki El-Buheyra kentinde petrol boru hattında çıkan yangında 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

13.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:50Mısır'da petrol boru hattında yangın: 6 ölü 15 yaralı
Mısır'ın kuzeyindeki El-Buheyra kentinde petrol boru hattında çıkan yangında 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buheyra'da tarım arazisinden geçen petrol boru hattında yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Buheyra Valisi Hişam Amine, yerel basına yaptığı açıklamada, yangının boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin neden olduğu sızıntıdan kaynaklandığını söyledi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını belirten Amine, şüphelinin de güvenlik güçlerince gözaltına alındığını ifade etti.

Güncel

Kaynak: AA

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