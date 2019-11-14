Haberler » Güncel » Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı - Haber

Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı

Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralıMısır, (DHA) ? Mısır'da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

14.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:56
Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı
Mısır, (DHA) ? Mısır'da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Mısır'ın Buheyra kentinde boru hattından petrol çalmak isteyen bir kişinin, boru hattında sızıntıya neden olması sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Mısır'da petrol boru hattında yangın 6 ölü, 15 yaralı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:56 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin...
14:56 Uşak Üniversitesi ile Deri Company firması protokol imzaladı
14:56 Malazgirtli çiftçiler, destekler konusunda bilgilendirildi
14:55 Can Öncü: "Valencia benim için yeniden başlangıç noktası olacak"
14:55 DHA YURT BÜLTENİ-13
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:13 Apple'dan yeni 16 inç MacBook Pro
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 14:57:04