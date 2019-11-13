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Mısır'da Salah şoku! Sakatlığı yüzünden maçlarda oynamayacak

Liverpool'un yıldız oyuncu Muhammed Salah, sakatlığı sebebiyle Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya ve Komorlar ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

13.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:26

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda forma giyemeyecek.

SALAH 2 MAÇTA DA FORMA GİYMEYECEK

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi. Salah, Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Mısır'ın, 14 Kasım Perşembe günü ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY MAÇINDA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Mısır'da Salah şoku! Sakatlığı yüzünden maçlarda oynamayacak

Muhammed Salah, Liverpool, Afrika, Kenya, Spor


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