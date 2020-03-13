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Mısır'da şiddetli yağıştan evler çöktü: 5 ölü

Mısır'da şiddetli yağmur nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

13.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:22
Mısır'da şiddetli yağıştan evler çöktü: 5 ölü
Mısır'da şiddetli yağmur nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Helwan şehrinin doğusunda bulunan Kahire 'ye bağlı 15 Mayıs kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evler çöktü. Olayda 3 çocuk ve 2 kadın hayatını kaybetti. Kentteki caddeler ve meydanlar da sular altında kalırken, yollar kapandı. Yağmur sularının tahliyesi için sivil savunma ekipleri olay yerine gönderildi.

Yerel kaynaklar, Mısır'ın turistik Luksor kentinde de yağışlarla kum fırtınası yaşandığını belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahire, Güncel

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