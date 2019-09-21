Haberler » Güncel » Haber

Mısır'da sisi karşıtı gösteriler düzenlendi

Mısır'da, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarını askeri darbe ile indiren; pasif bir aday ile girdiği çok az bir katılımın olduğu seçim yarışı sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdulfettah es-Sisi birçok kentte protesto edildi.

21.09.2019 10:05Mısır'da sisi karşıtı gösteriler düzenlendi
Mısır'da, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarını askeri darbe ile indiren; pasif bir aday ile girdiği çok az bir katılımın olduğu seçim yarışı sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Abdulfettah es-Sisi birçok kentte protesto edildi.

Darbe döneminde Muhammed Mursi taraftarlarının akın ettiği başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı başta olmak üzere, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş kentlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.
DARBE SONRASI BİR İLK
Askeri darbe sonrası yapılan bu protesto gösterilerine dair eylemciler görüntüler de yayınladı. Yerel medya, polisin müdahalesi sonrası Tahrir Meydanı'ndan ayrılan ve ara sokaklara dağılan insanların, 'Sisi defol' şeklinde sloganlar atarak yürüdüklerini duyurdu.

Polis, eylemlerin ardından özellikle Tahrir ve Talat Harb meydanları ve bu meydanlara çıkan caddelerde güvenlik önlemlerini arttırdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Protesto gösterilerinden görüntüler
sloganlar atanlar
Ana caddelerde toplu halde yürüyenler



Muhammed Mursi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48 Arjantin'de Türk mutfağını "Marmara" temsil ediyor
11:48 Bursa'dan geçici olarak Tunceli ve Ardahan'a gönderilen memurlar davayı kazandı
11:47 Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar
11:47 Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
11:47 Düzce'de üniversite öğrencileri ikinci el eşya piyasasını canlandırdı
11:46 Engelleri atla aşan tedavi yöntemi hipoterapi
11:46 Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı