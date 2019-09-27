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Mısır'da Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Mısır'ın çeşitli bölgelerinde Sisi karşıtı protestolar devam etti.

27.09.2019 16:31Mısır'da Sisi karşıtı protestolar sürüyor
Mısır'ın çeşitli bölgelerinde Sisi karşıtı protestolar devam etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de geçen hafta başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Binlerce kişi Mısır'ın Kahire, İskenderiye, Süveys, Menya, Beni Süveyf, El Mahalla, Kafr El-Zayat, Mansoura, El Şarkiye, Marsa Matruh ve Dmyat kentlerinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı protesto gösterilerine bugün devam etti. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi'nin posterlerini ateşe verdi. Ülkenin genelindeki metro hatlarını kapatan Mısır güvenlik güçleri, tüm geçişleri engelledi.

Sisi, yönetimini kötüleme konusunda uyarı yaptı

New York'ta gerçekleştirilen 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldıktan sonra ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, havalimanda açıklama yaptı. Sisi, ülke yönetimini kötüleme konusunda uyarısında bulunarak, "Ülkedeki gösteriler, endişe verici değil. Mısır halkı çok bilinçli. Kimse kandıramaz" ifadelerini kullandı.

Sisi sözlerini, daha önce meydana gelen asla gelmeyeceğini diyerek tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" hashtag'i altında toplanan Mısırlılar, 'Meydanlara tekrar döneceğiz' mesajı vermişti. - KAHİRE

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kahire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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