Mısır'da Sisi'ye düzenlenen protestolar sebebiyle 650 kişi gözaltına alındı

Mısır'da darbeci Sisi'ye karşı Cuma günü başlayan gösterilerde en az 650 kişi gözaltına alındı. Şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve İhvan yönetimine karşı Batı ile işbirliği halinde yaptığı kanlı darbenin ardından işgal ettiği koltuğu sarsılan Sisi, darbe karşıtlarına karşı yine güç kullanıyor.

HALK SOKAĞA ÇAĞRILMIŞTI

Üç gün önce Mısır'ın başkenti Kahire'de Sisi karşıtı başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak darbeci Sisi'nin istifa etmesi için çağrı yaptı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca göstericiyi gözaltına aldı. Mısır'daki gösteriler, İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin Sisi'yi protesto etmek için sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağırmasının ardından başlamıştı.

SİSİ, HALKIN PARASINI HARCAMAKLA SUÇLANMIŞTI

Darbeci Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.

Güvenlik Savcılığının, gözaltına alınanları sorgulamaya başladığı aktarılan açıklamada, gözaltındakilerin arasında öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve avukat Mahinur el-Masri'nin de bulunduğu kaydedildi.