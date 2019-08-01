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Mısır'da Sisi yönetiminin adalet karnesi: Yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası

Mısır'da 2014'te göreve gelen devlet başkanı Sisi yönetiminde yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası verilirken, bugüne kadar en az 179 kişinin idam cezası ise infaz edildi

01.08.2019 18:51 Mısır'da Sisi yönetiminin adalet karnesi: Yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası
Mısır'ın Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi 2014'te göreve gelmesinden bu yana, ülkedeki idam cezaları giderek artıyor. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı rakamlara göre, Sisi yönetimi altında bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası verildi, bunlardan en az 179'u infaz edildi. Diğer yandan birçok sanık yakını ve avukat, cezaevlerinde işkence vakalarının da yükseldiğini öne sürdü.

İnşaat işçisi Lütfü İbrahim, 2015 baharında camiye gitmek için evden çıktığında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Üç ay sonra cezaevinde İbrahim'i ziyarete giden ailesi, oğullarını darp ve yara izleri ile karşılarında buldu.
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Abdulfettah El Sisi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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