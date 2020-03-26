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Mısır'da sokağa çıkma yasağı kontrol noktasında trafik kazası: 18 ölü

Mısır'ın Giza kentinde sokağa çıkma yasağı kontrol noktasında meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaşamını yitirdi.

26.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:22
Mısır'da sokağa çıkma yasağı kontrol noktasında trafik kazası: 18 ölü
Mısır'ın Giza kentinde sokağa çıkma yasağı kontrol noktasında meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basına göre, Giza'nın es-Saf kentindeki şehirlerarası yol üzerinde bir kamyon, sokağa çıkma yasağı süresinin dolmasını yol kenarında bekleyen araçlara çarptı.
Aşırı hızla gelen ve inşaat malzemeleri taşıyan kamyonun, sokağa çıkma yasağı kontrol noktasında park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kazaya sebep olan sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.
Mısır'da önceki gün yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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