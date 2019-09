Mısır'da "Tahrir Meydanı" etiketine büyük ilgi

Mısır'da dün gece başkent Kahire , İskenderiye, Dumyat ve Suveyş gibi kentlerde yapılan eylemler esnasında Twitter'da yapılan paylaşımlarda "Tahrir Meydanı" etiketinin kullanımı çok hızlı yayıldı."Tahrir Meydanı" etiketinin Mısır sokaklarında karşılık bulduğu ve paylaşımlarda etiketin kullanımının kısa sürede 1 milyonu aştığı gözlendi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yanlıları karşı atağa geçerek, "Sisi seninleyiz" etiketini oluşturdu. Sisi'ye destek etiketiyle yapılan paylaşımların 6 bin 873'te kaldığı görüldü.Güvenlik güçlerinin başkent Kahire'deki Tahrir ve Talat meydanlarında güvenlik önlemleri aldığı, onun dışında ülkenin bütün şehirlerinde sakin bir ortam olduğu, hayatın rutin şekilde devam ettiği belirtiliyor.Ülkede hayatın rutin akışına zarar vermemek için cuma günleri eylem yapmayı hedeflediklerini duyuran eylemciler, sosyal medya paylaşımlarında önümüzdeki cuma da sokaklara çıkma çağrısı yaptı.- Sisi'ye New York'ta protesto ve destekMısır Cumhurbaşkanı Sisi dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti.Sisi'nin New York'a gelmesinin ardından yönetim yanlısı bir grubun Sisi'ye destek gösterisi düzenlediği, aynı bölgede başka bir grubun da Sisi'nin kalacağı otelin önünde protesto için eylem yaptığı bildirildi.Mısırlı müteahhitin eylem çağrısıİspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekti.Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi günü sosyal medya üzerinden "Sisi bu kadar yeter" adında bir etiket başlatmış ve ardından 20 Eylül Cuma günü Mısır'ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanacak süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.