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Mısır'da terör operasyonu

Mısır'ın başkenti Kahire'de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.

19.09.2019 13:54Mısır'da terör operasyonu
Mısır'ın başkenti Kahire'de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.

Kahire İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire yakınlarında polis ile militanlar arasında çıkan çatışmada en az 9 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamada, "Polis, iki farklı bölgede teröristlerin sığınaklarına dair bazı ihbarlar aldı" dedi. İhbarların ardından teröristlerin dairelerine baskın düzenleyen polisin, 6 otomatik silah el yapımı bomba ve bazı elektrik devrelerine el koyduğu açıklandı.

Mısır, 2013 yılından bu yana ülke genelinde terör operasyonları düzenliyor. - KAHİRE

Kahire, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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