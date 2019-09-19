Haberler » Güncel » Haber

Mısır'da terör operasyonu

Mısır'ın başkenti Kahire'de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.

19.09.2019 13:55
Mısır'ın başkenti Kahire'de polisle militanlar arasında çıkan çatışmada 9 militan öldürüldü.
Kahire İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire yakınlarında polis ile militanlar arasında çıkan çatışmada en az 9 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamada, "Polis, iki farklı bölgede teröristlerin sığınaklarına dair bazı ihbarlar aldı" dedi. İhbarların ardından teröristlerin dairelerine baskın düzenleyen polisin, 6 otomatik silah el yapımı bomba ve bazı elektrik devrelerine el koyduğu açıklandı.
Mısır, 2013 yılından bu yana ülke genelinde terör operasyonları düzenliyor.
(İHA)
Mısır'da terör operasyonu

Kahire, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 Üzüm işlemede kadının gücü
16:58 Eskişehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
16:58 Yitirdikleri "can dostlarını" hayvan mezarlığında anıyorlar
16:58 19 Eylül Gaziler Günü
16:58 Zabıtalara yönelik eğitim semineri düzenledi
16:58 TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları
16:58 19 Eylül Gaziler Günü