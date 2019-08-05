Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezinde bir hastanenin önünde trafik kazası yaparak infilak eden aracın, terör saldırısı için hazırlanmış bomba yüklü araç olduğu ortaya çıktı. Kaza sonucu meydana gelen patlamada 19 kişi yaşamını yitirmişti, 47 kişi de yaralanmıştı.

TERÖR SALDIRISINDA KULLANILACAKTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ters yönde giderek karşıdan gelen araçlara çarpan aracın bomba yüklü olduğunu ve bombaların bir terör saldırısında kullanılmak üzere hazırlandığını duyurdu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, "Mısır terörizmi kökünden yok etmeye kararlıdır" dedi.

Abdülfettah es-Sisi

BİNALAR BOŞALTILDI

Mısır Ulusal Kanser Enstitüsü önündeki patlamadan sonra başlayan yangın nedeniyle çevredeki bazı binalar boşaltıldı. Mısır medyası patlamadan sonra tamamen yanmış bazı araçların fotoğraflarını yayımladı. Görgü tanıkları patlamanın hastane binasında hasara yol açtığını söyledi.

"ÇIĞLIKLAR ATARAK KAÇIŞIYORDU"

Çocuğunun kanser tedavisi için Minya'dan Kahire'ye gelen Nermat el Avadi adlı bir kişi, patlamanın etkisiyle etrafa saçılmış ceset parçaları gördüğünü söyledi. El Avadi, "Hastanenin içinde büyük bir panik yaşandı. Kadınlar ve çocuklar çığlıklar atarak kaçışıyordu. Hastanenin merdivenlerinde yığılma olduğu için kaçmakta zorlandık" dedi. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Mısır Sağlık Bakanlığı, patlamanın ardından bölgeye 42 ambulansın sevk edildiğini, 45 hastanın başka hastanelere nakledildiğini duyurdu. Gazeteye konuşan hastane sözcüsü, şimdiye kadar 19 ceset tespit edebildiklerini söyledi.