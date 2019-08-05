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Mısır'da trafik kazası sonrası patlama: 19 ölü, 30 yaralı

Mısır'da trafik kazası sonrası otomobillerde meydana gelen patlama sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

05.08.2019 10:00 Mısır'da trafik kazası sonrası patlama: 19 ölü, 30 yaralı
Mısır'da trafik kazası sonrası otomobillerde meydana gelen patlama sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Patlama, Kahire'nin Manial ilçesindeki Ulusal Onkoloji Enstitüsü'nün sokağında, trafik kazası sonrası meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sokağa ters yönden giren bir otomobilin 3 araçla çarpışmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamada, 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, patlamaya dair 'saldırı ihtimalini' araştırdıklarını açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler



İçişleri Bakanlığı, Kahire, Güncel

Kaynak: DHA

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