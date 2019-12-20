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Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı

Mısır'ın kuzeyinde trenin bir araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

20.12.2019 06:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:42 Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı
Mısır'ın kuzeyinde trenin bir araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ahram gazetesinin haberine göre, Dakahliye vilayetinde tren hemzemin geçitte bir araca çarptı.
Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin aynı aileden olduğu belirlendi.
Mısır'da sık sık meydana gelen tren kazaları ülkede demir yolları sektöründeki bakım ve onarım ihmallerini ortaya koyuyor. Özellikle hemzemin geçitlerde sinyalizasyon sistemlerindeki arızalar her yıl büyük can ve mal kaybına neden oluyor.

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Kaynak: AA

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