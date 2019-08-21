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-Mısır'da Zihinsel Engelli Gence Darp

- Mısır'da zihinsel engelli gence darpKAHİRE - Mısır'da berber dükkanında zihinsel engelli bir genç 5 kişinin saldırısına uğradı.

21.08.2019 18:11
-Mısır'da Zihinsel Engelli Gence Darp
- Mısır'da zihinsel engelli gence darp
KAHİRE - Mısır'da berber dükkanında zihinsel engelli bir genç 5 kişinin saldırısına uğradı. Gencin dakikalarca dövüldüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mısır'ın üçüncü büyük şehri Şarkiyya'da zihinsel engelli genç, bir berber dükkanında 5 kişi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, gencin dakikalarca dövüldüğü anlarda kendini kurtarmak için saldırganlarla mücadele etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu görüldü. Korku ile bağıran ve çığlık atan gence kimse yardım etmezken, gencin dakikalarca dayak yediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
Görgü tanıklarından Ahmed, "Saldırganlar, gencin yanlış yaptığı iddiasıyla genci dövdüler" dedi.
-Mısır'da Zihinsel Engelli Gence Darp

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Kaynak: İHA

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