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Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi

Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

29.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:41
Mısır'ın kuzeyinde işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Mısır'da Port Said Valisi Adel el-Ghadban tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Port Said-Dumyat yolunda işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler el-Salam, el-Zuhour ve el-Himyat hastanelerine nakledildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Mısır'daki feci kazada ölü sayısı 23'e yükseldi

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Kaynak: İHA


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