Mısır'daki "güvenlik operasyonunda" 9 kişi öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, üç yıl önce güvenlik güçlerini hedef alan saldırının failinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin başkent Kahire'nin doğusundaki 15 Mayıs ve Ubur kentlerinde düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 terörist öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Öldürülen kişiler arasında Menufiye kentinde üç yıl önce Tuğgeneral Adil Recai'ye suikast düzenleyen "Devrim Tugayı Hareketi" komutanlarından Mahmud Kasım'ın da yer aldığı belirtildi.

Mısır'da Ağustos 2016'da ortaya çıkan "Devrim Tugayı Hareketi" aynı yılın aralık ayında komutan Adil Recai'yi Menufiye'deki evinin önünde öldürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2018'de Devrim Tugayı Hareketini terör örgütü listesine almıştı.

Kaynak: AA