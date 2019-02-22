Mısır'daki İdamlara Tepki

Kaynak: AA

Gümüşhane'de, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi basın açıklaması ile protesto edildi.Anadolu Gençlik Derneği Gümüşhane Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Topal, Kemaliye Camisi önünde cuma namazının ardından yaptığı basın açıklamasında, Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam yoluyla haksız şekilde şehit edildiğini söyledi.Topal, 9 cesur yürekli gencin, Mısırlı annelerin, kadınların metanetli hüzünleri ve duaları eşliğinde şehit olduğunu ifade etti.Mısır'da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını vurgulayan Topal, şunları kaydetti:"İdama çarptırılanların çoğu Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşler üyesi ve onlarla bağlantısı olan Mısırlılardır. Darbeci Sisi yönetimi kendisini 2034 yılına kadar devlet başkanı yapabilecek anayasal düzenleme ile uğraşmaktadır. Kendisine muhalif olan herkes için Mısır'ı açık cezaevini haline getirmiştir, getirmeye de devam edecektir. Bu mücahitlerin şehadete gülümseyerek gittiğini bütün dünya hayretle izledi. Dernek olarak yeryüzünde ezilen, sömürülen, yoksul ve yoksun bırakılan insanlarının, oluk oluk kanı akıtılan tüm toplumların bütün bu zulümlere karşı ortak bir irade beyanıyla bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz."Mısır yönetimini protesto eden dövizlerin de taşındığı basın açıklamasına, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Saadet Partisi Gümüşhane İl Başkanı Akın Demir'in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.