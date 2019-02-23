Mısır'daki İdamlara Tepki

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Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği ile Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği ile Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak, 9 kişinin idamını protesto etti.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin uygulamalarını, işkencelerini, keyfi idamlarını protesto etmek için bir araya geldiklerini belirten Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, "Mısır'da, insanların idam edilmeleri kabul edilemez." dedi.Sisi'nin Mısır'da binlerce kişiyi öldürerek, iktidara geldiğini ve masumları katletmeye devam ettiğini dile getiren Çayır, şunları kaydetti:"Bütün dünyaya sesleniyoruz. Myanmar'da, Afganistan'da kör ve sağırdınız. Irak'ta bir filmi seyreder gibi sıcak yataklarınızda insanlık dramını seyrettiniz. Bugün Mısır'da, Kudüs'te başka coğrafyalarda insanlık ölürken, hala kör ve sağırsınız. Bütün dünyayı ve insan hakları savunucularını, demokrasiye inanmış insanları, Mısır'daki vahşet karşısında sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Sisi'ye de buradan sesleniyoruz. Artık zulmün yeter. Cinayetleri durdurun. Elinizdeki kanlar, sizi bu dünyada cehenneme götürecektir. Masum ve mazlum insanları öldürerek, idam ederek, iktidarınızı nereye kadar sürdüreceksiniz? Cinayet işlemekten ve işkence etmekten vazgeçin."Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri adına basın açıklaması yapan Mustafa Sinan da Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki göstermek için toplandıklarını belirterek, Sisi'nin ABD'yi, İngiltere'yi ve İsrail'i arkasına alarak zulümlerine devam ettiğini söyledi.Eğer zulme karşı susmaya devam edilirse 50 Müslümanın daha idam edileceğini ifade eden Sinan, "Artık aramızdaki kırgınlıkları bir tarafa bırakıp küfre karşı hep beraber çalışalım ama bu arada küfre destek veren bütün Müslüman ülkelerin yöneticilerini de deşifre edelim. Cennet boş değil, cehennem lüzumsuz değil. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerini kullandı.Mısır Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakan grup, "Bir Musa gelecek, Firavun'u yenecek" sloganlarının ardından dağıldı.