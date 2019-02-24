Mısır'daki İdamlara Tepki

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Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu tarafından kınandı.Platform başkanı Osman Tavşan, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbenin ardından başlayan zulüm dolu sürecin devam ettiğini belirtti.Darbe yönetiminin askeri yargısı tarafından 9 gencin 20 Şubat'ta askeri yönetimin zindanlarında idam edildiğine işaret eden Tavşan, açıklamasında şunları kaydetti:"Uluslararası Af Örgütünün sanıkların hukuksuz yargılandıkları gerekçeyle 'idam kararları durdurulsun' çağrısına kulaklarını ve vicdanlarını kapatan darbeciler yeni bir insanlık suçu işlemiştir. Darbeci Sisi yönetiminin 75 kişi hakkında vermiş olduğu idam kararının ardından ABD'nin 1,2 milyar dolarlık yardımı serbest bırakmasından anlaşılıyor ki, darbeciler ülkelerinin şerefini ve bağımsızlığını para karşılığında satmışlardır. Mısırlı Müslüman kardeşlerimizin canlarını ve ümmetin onurunu para karşılığı satılığa çıkaran sefil darbecileri şiddetle kınıyoruz."