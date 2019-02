Mısır'daki İdamlara Tepki

Kaynak: AA

Kırklareli'nde, Mısır'daki Müslümanların idam edilmesine tepki gösterildi.Memur-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler'in, sendika binasında düzenlendiği basın açıklamasıyla Mısır'daki idamları kınandı.Karanfiler, Mısır'da yaşanan zulümlere ve katliamların dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da arttığını söyledi.Firavunun Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini Sisi'nin de binlerce yıl sonra Mısır'daki Müslüman kitlelere yaptığını belirten Karanfiler, Sisi hükumetinin göstermelik yargılamalarla 165 kişiyi idam ettiğini vurguladı.Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişinin bulunduğunu ifade eden Karanfiler, ağır işkenceler eşliğinde çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamaların da devam ettiğini kaydetti.Mısır'da yargı tiyatroları kurularak yeni idam kararlarının verildiğini aktaran Karanfiler, konuşmasına şöyle devam etti:"Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi, bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, haksız yere idam edildi. Sisi, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Firavunlaşan Sisi'nin idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır. Memur-Sen olarak, Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri, güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. Sisi ve destekçilerini kınıyor, lanetliyoruz."