Mısır'daki İdamlara Tepki

Manisa
'da Memur-Sen
üyesi bir grup, Mısır
'da idam edilen gençler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
15 Temmuz Demokrasi meydanında bir araya gelen Memur Sen
üyeleri namaz öncesi bildiri okuyarak Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini protesto etti.
Grup adına basın açıklamasını yapan Genç
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Orhan Güzel, 2012 yılında halkın oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi
'ye darbe yaparak Mısır'ın başına geçen Sisi
'nin, meşru hükümeti savunmak için eylem yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini belirtti.
Sisi'nin emperyalist dünyanın ve bazı Arap ülkelerinin desteğini aldığını bildiren Güzel, "Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da firavunlaşmakta, Firavun'un Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
Güzel, dünyadaki bütün onur insanların hak ve adaletten yana birleşip, Mısır'daki idamları durdurması gerektiğine işaret ederek, İslam İşbirliği Teşkilatı
'na da bu konuda toplanma çağrısı yaptı.
Grup, basın açıklamasının ardından ardından Hatuniye Cami'sine geçerek, Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
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Kaynak: AA