Mısır'daki İdamlara Tepki

Denizli
'de Memur-Sen
üyeleri, Mısır
'daki idamları protesto etti.
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, Mısır'da 16-17 Haziran 2012'de yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı
seçilen Mursi
hükümetine darbe yapan Sisi
cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı
'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini söyledi.
Darbeci Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 kişiyi idam ettiğini kaydeden Öselmiş, şunları kaydetti:
"Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."
Abdulfettah El Sisi, Memur Sen, Mısır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA