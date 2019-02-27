Mısır'daki İdamlara Tepki

Kaynak: AA

Küçükçekmece Sivil Toplum Platformu üyeleri, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde bir araya gelen platform üyeleri, sık sık tekbir getirerek, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Katil Sisi hesap verecek", "İdam sehpası durduramaz İhvan'ı" sloganları atarak idamları kınadı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Ağaca, Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyenlerin olduğunu söyledi.Ülkede, ağır işkenceler eşliğinde ve çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamaların devam ettiğini belirten Ağaca, "Kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. İdam kararlarını dünyanın gözü önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası, bu kadar ölüme rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. İdam edilenlerin ahları Arş-ı Ala'ya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor." dedi.Ağaca, Mısır'daki idamların durmasını talep ederek, "Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.Platform üyeleri, daha sonra Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua etti.