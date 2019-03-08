Mısır'daki İdamlara Tepkiler

Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde, Dörtyol Sivil Dayanışma Platformu üyeleri tarafından, Mısır
'da geçen ay darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.
Nursan Cami önünde Cuma namazı sonrası yapılan protestoda, kalabalık pankart açarak idamı sembol eden dövizler taşıyıp slogan attı.
Platform Sözcüsü Saliha Ertaç, yaptığı açıklamada, son idam kararıyla Mısır'da adalet, hak ve hukukun ayaklar altına alındığını, Mısır'daki mahkemelerin "idam makinelerine" dönüştüğünü söyledi. Suriye
'deki hapishanelerde bulunan kadınlara da değinen Ertaç, "Acı içerisinde özgürlük bekleyen ve meydanları doldurarak vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyorum." dedi.
Platform adına açıklama yapan Osman Öz de Mısır'dak idamlara tepki gösterdi.
Dörtyol, Hatay, Mısır, Güncel
Kaynak: AA