Mısır'daki Kadim Türk Mirası: Tolunoğlu Ahmet Camisi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tolunoğlu Ahmet Camisi'nin havadan görüntüsüDış avluya açılan kapılarCaminin kare formlu üç kenarı revaklarla çevrili avlusu ve avluyu kuşatan sahınlarCaminin kubbeli şadırvanıCaminin sarmal şeklindeki minaresiCamiye ait kitabeCamideki süslemeler ve kitabelerRivayete göre hikayesi bir atın ayağının sürçmesi ile başlayan ve büyük bir külliyenin yapımı ile sona eren Tolunoğlu Ahmet Camisi, kendine özgü minaresi ile yaklaşık 1140 yıldır bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor. Mısır
'daki "ilk Türk devleti" olarak bilinen Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılan cami, başkent Kahire
'deki Fustat'ın (eski şehir) kuzeydoğusunda yer alıyor.
Türklerin Mısır'a bıraktığı en önemli kültürel miraslardan biri olan Tolunoğlu Ahmet Camisi, Türklerin Orta Asya
mimarisinin bir yansıması olarak da değerlendiriliyor.
Tamamen tuğladan inşa edilen külliye, cami, hastane, eczane ve iki hamamdan oluşuyor.
Yapıya ait kitabe, harimde bulunan paye üzerinde yer alıyor. Söz
konusu kitabede yapının hicri takvime göre 265 yılında (miladi 879) tamamlandığı bilgisi yer alıyor.
Memlük Sultanı Laçin
döneminde restorasyon
Sanat tarihçileri, Memlük Sultanı Laçin döneminde aslına uygun olarak restore edilen Tolunoğlu Ahmet Camisi'nin, mimarisi ve süslemeleriyle Abbasi geleneğini, özellikle Samarra
üslubunu devam ettiren bir eser olduğunu kaydediyor.
Küfe planlı cami, ortada kare formlu üç kenarı revaklarla çevrili bir avlu ve bu avluyu kuşatan sahınlardan oluşuyor.
Dış avluya 19 kapıdan girilen külliyenin iç avlusuna da başka 19 kapıdan geçiliyor ve buradan harime giriş sağlanıyor.
Caminin en önemli özelliklerinden biri minaresi
Camiyi Mısır'daki diğer İslami yapılardan ayıran en önemli özelliği olan minaresi, 1296'da Memlük Sultanı Laçin'in talimatıyla yapılan onarım sırasında düzgün kesme taşla orijinal şekline yakın bir formda yenilenmiş.
Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare orijinalde tuğla malzemeden ve spiral şekilde inşa edilmiş.
Laçin,Mısır
06 Aralık 2018 Perşembe 13:58