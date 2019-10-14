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- Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

- Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandıKAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı.

14.10.2019 10:20
- Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı
KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi ahşap Mar Girgis Kilisesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracı ve 4 ambulans sevk edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

Kahire, Güncel

Kaynak: İHA

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