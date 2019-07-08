08.07.2019 11:21
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Mısır'dan yatırım yapan yabancılara vatandaşlık

Mısır

Mısır Parlamentosu, yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Mısır Parlamentosu, yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

10 bin dolarlık yatırım yapan Arap ve diğer ülke vatandaşlarına vatandaşlık verilmesine ilişkin yasa tasarısı Mısır parlamentosunda görüşüldü. Hükümet tarafından sunulan tasarı, parlamentoda kabul edildi. Ülke ekonomisine katkı sağlanacağı için ülkede yatırım yapan, altın ve gayrimenkul satan ve merkez bankasında hesap açan her yabancıya vatandaşlık verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi tartışmalara neden oldu. Meclisi üyesi Heysem El Hariri yatırımcılara vatandaşlık verilmesine itiraz ettiğini dile getirerek, "Vatandaşlık verilmesinin Yüzyılın Anlaşması ile ilgisi nedir" ifadelerini kullandı. - KAHİRE
Kaynak: İHA
Mısır, Güncel

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