Mısır, darbeci Hafter'e verdiği desteği geri çekme kararı aldı

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan anlaşmalar sonrası bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke büyük panik yaşamıştı. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlaması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası zirveden 'ateşkes' kararı çıkarken, darbeci General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari, Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürme tehdidinde bulundu. Hatta, tarihi zirve sonrası Hafter'e bağlı milisler, Trablus'a iki ayrı saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

BAŞARISIZ SALDIRILAR BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bölgede bu son gelişmeler yaşanırken, Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE) çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Mısır'da yönetimi darbeyle ele geçiren Sisi'nin Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e verdiği desteği geri çekme kararı aldığı iddia edildi.

Cezayirli diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Kahire yönetiminin Hafter'in son Trablus saldırısında başarısız olduğunu ve bu sebeple "mutsuz" oldukları kaydedildi. Başarısız saldırıların ayrıca Hafteri destekleyen BAE ve diğer ülkeleri de büyük hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

MISIRLI DİPLOMAT İDDİAYI DOĞRULADI

Öte yandan, Middle East Eye'nin ortaya atttığı iddiayı Mısırlı bir diplomat doğruladı. Mısırlı diplomat, "Kahire ile Libya komutanı arasındaki iletişim önemli ölçüde kötüleşti" açıklamasında bulundu.

LİBYA'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ!



Diplomat, Mısırlı yetkililerin Hafter'i isyancı grubun içinde başka bir komutanla değiştirmeye çalıştığını bildirdi.