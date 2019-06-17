Mısır Devlet Televizyonu: Muhammed Mursi mahkemede hayatını kaybetti

Mısır Devlet Televizyonu, 67 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi için "Emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu" dedi.

Muhammed Mursi'nin casuslukla suçlanarak yargılandığı davanın duruşmasında bayılarak yere düştüğü ve yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Nile News Televizyonu, Mursi'nin cesedinin hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Mursi, 2012'de Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı seçilmiş ancak yoğun protesto gösterilerinin ardından 3 Temmuz 2013'te ordu tarafından darbeyle devrilmişti.

Darbenin ardından Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçleriyle çatışmalarda ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, "Mısır'da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak" suçlamasından Mayıs 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, davada 16 kişi de idam cezası almıştı.

Savcılar, Müslüman Kardeşler'in 2005'te Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İran Devrim Muhafızları'nın askeri eğitim kamplarına bazı "unsurlar" yolladığını ileri sürmüştü.

Müslüman Kardeşler ise iddaları reddetmiş ve "barışçıl bir hareket" olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi'nin ölümünün hemen ardından gazecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef olay mahkeme salonunda cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla yüzde 52 oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi demokrasiyi bir yana koyarak işgalci bir edayla, bir darbeyle Mısır'ın başına geçen şu andaki zalim Sisi bildiğiniz gibi 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmiştir" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve Batı Sisi'nin bu idamlarına hep sessiz kalmıştır. Batı ülkeleri bu idamlara hep sessiz kalmışken AB ülkeleri toplantılarına iştirak etmiştir. Bu ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük. Bir yandan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'ye idamı kaldırtacaksınız, Mısır'ın idam mekanizmalarının çalıştığı bir haftada siz Mısır'daki bir toplantıya AB ülkeleri olarak katılacaksınız, bunu anlamak mümkün değil.

"5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum ve bugün de şüpheleri bir kenara koyuyorum, emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Dualarımız O'nunla beraber. Tüm O'nunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağolsun, Mısır halkının başı sağolsun."