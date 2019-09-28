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Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Amerikan Yahudi Komitesinden (AJC) bir heyetle Orta Doğu'da barışın tesisi konusunu görüştü.

28.09.2019 03:52Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Amerikan Yahudi Komitesinden (AJC) bir heyetle Orta Doğu'da barışın tesisi konusunu görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Şukri, AJC heyeti ile bir araya geldi.
Görüşmede, başta Filistin meselesi olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan krizlere ne tür çözümler bulunabileceği, barış sürecinin yeniden ihyası, Körfez bölgesinde yaşanan son gelişmeler ile Suriye ve Yemen konuları ele alındı.
Görüşmede ayrıca ABD-Mısır ilişkileri, bölgesel gelişmeler ile bunların Orta Doğu'daki istikrar üzerinde yaptığı etkiler ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.
Şukri görüşmede, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun, "iki devletli çözüm ve Filistin halkının tüm meşru taleplerinin desteklenmesi" üzerine kurulu olduğunu ifade etti.
AJC, ABD'deki en önemli Yahudi örgütlerinden kabul ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güncel

Kaynak: AA

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