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Mısır, Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 ölüm ve vaka sayısı arttı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Mısır'da 40'a, Fas'ta 26'ya, Ürdün'de 3'e yükselirken Tunus'ta ise vaka sayısı 312'ye çıktı.

30.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:00
Mısır, Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 ölüm ve vaka sayısı arttı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Mısır'da 40'a, Fas 'ta 26'ya, Ürdün 'de 3'e yükselirken Tunus 'ta ise vaka sayısı 312'ye çıktı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 40'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede 33 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 609'a yükseldiği, şu ana kadar da 132 kişinin iyileştiği aktarıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 463'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 463'e yükseldiği, ölümlerin ise 26 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 13 kişinin de iyileştiği bildirildi.
Ülkedeki can kaybı en son 26, vaka sayısı ise 450 olarak açıklanmıştı.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 312'ye yükseldiği ifade edildi.
Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8, vaka sayısını da 278 olarak açıklamıştı.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, ülkede Kovid-19 nedeniyle üçüncü ölümün geçekleştiğini belirtti.
Cabir, 13 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü, böylece toplam vaka sayısının 259'a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, Tunus, Fas, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Mısır, Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 ölüm ve vaka sayısı arttı - Haberler

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