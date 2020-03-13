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Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerde dünden bu yana etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı

13.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:32
Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı
Mısır'da başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Mustafa Medbuli, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 kişinin öldüğünü açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Kahire, Dünya

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