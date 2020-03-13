Mısır'ı Ejderha Fırtınası vurdu: En az 20 ölü, 39 yaralı
Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerde dünden bu yana etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı
13.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:32
Mısır'da başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.
Başbakan Mustafa Medbuli, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 kişinin öldüğünü açıkladı.
Başbakan Mustafa Medbuli, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 kişinin öldüğünü açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
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