Haberler» Güncel» Haber

Mısır İçişleri Bakanlığı: "Patlama terör eylemi"

Mısır yönetimi, başkent Kahire'de 20 kişinin ölümüne 47 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın terör eylemi olduğunu duyurdu.

05.08.2019 19:14 Mısır İçişleri Bakanlığı:
Mısır yönetimi, başkent Kahire'de 20 kişinin ölümüne 47 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın terör eylemi olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Kahire'deki Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bomba yüklü bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu ters yönde ilerleyen aracın bomba yüklü olduğunun belirlendiği ve asıl hedefin başka bir stratejik bölgede bombalı terör eylemi gerçekleştirmek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Söz konusu aracın Menufiye kentinden çalındığına işaret edilen açıklamada, "eylemin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı Hasm Hareketi tarafından planlandığının tespit edildiği" ifade edildi.
- Sisi'den taziye mesajı
Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığının resmi Facebook sayfasından yayımlanan mesajında Sisi, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.
Olayın ardından Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan ilk açıklamada, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama meydana geldiği belirtilmiş ancak terör eyleminden bahsedilmemişti.

Kahire, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:41   Greyderin çarptığı çocuğun ölümü
20:41   "Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır"
20:40   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
20:38   Muğla'da orman yangını
20:37   'Büyük Bitlis Buluşmaları' görkemli bir törenle başladı
20:37   Kosovalı gazeteci Burbuçe Ruşiti son yolculuğuna uğurlandı
20:36   Soma Deniş Mahallesi taşınıyor