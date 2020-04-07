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Mısır ile Filistin koronavirüsle mücadeleyi ve İsrail'le müzakereleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail ile barış müzakereleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunu görüştü.

07.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:54
Mısır ile Filistin koronavirüsle mücadeleyi ve İsrail'le müzakereleri görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail ile barış müzakereleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunu görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Saib Ureykat, Şukri'yi telefonla aradı. Görüşmede, Kovid-19'la ilgili gelişmeler ve Mısır ile Filistin'in salgınla mücadeledeki iş birliği ele alındı.
Şukri ve Ureykat'ın ayrıca, Kovid-19 krizinin sona ermesinin ardından mümkün olan en kısa sürede Filistinli taraflar ile İsrail arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.
Son resmi açıklamalara göre, Mısır'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e, vaka sayısı 1322'ye ulaşırken, Filistin'de de 260 kişide virüs tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Güncel
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