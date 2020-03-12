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Mısır ile Gazze sınırına korona virüse karşı sahra hastanesi kuruldu

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır ile Gazze sınırında Filistin Sağlık bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu.

12.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:04
Mısır ile Gazze sınırına korona virüse karşı sahra hastanesi kuruldu
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır ile Gazze sınırında Filistin Sağlık bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ve acil duruma hazırlanmak için Mısır ile Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısının içerisinde sahra hastanesini kurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün desteğiyle kurulan hastanede 30 yatak, yoğun bakım odası ve bir laboratuvar da bulunuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapanlara evde iki haftalık karantina uygulamıştı.

Öte yandan Gazze'de korona virüs vakası kaydedilmezken, Batı Şeria'daki vaka sayısı 31'e yükselmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Filistin, Gazze, Güncel

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