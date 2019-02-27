Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yangın nedeniyle 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

2 TRENİN ÇARPIŞTIĞI İDDİASI

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre itfaiye araçları ve ambulansların olay yerine intikal etti. Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor.

TREN İSTASYONU KAPATILDI

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilirken Ramses tren istasyonu kapatıldı.

YANGININ NEDENİ İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yakıt deposunun patlaması sonucu büyük bir yangının meydana geldiği öne sürülürken Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA