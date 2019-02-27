27 Şubat 2019, 11:42
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Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda yangın çıktı. Yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yangın nedeniyle 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

2 TRENİN ÇARPIŞTIĞI İDDİASI

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre itfaiye araçları ve ambulansların olay yerine intikal etti. Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor.

TREN İSTASYONU KAPATILDI

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilirken Ramses tren istasyonu kapatıldı.

YANGININ NEDENİ İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yakıt deposunun patlaması sonucu büyük bir yangının meydana geldiği öne sürülürken Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır, Kahire, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Dünya
Kaynak: İHA


YORUMLAR (10)
CENGİZ KAAN: Birtek düzgün islam müslüman ülkesi yok Allah bile sevmiyor bunları hepsi birbirini katlediyor kan gölünde
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SİKİLAÇİ: AH OSMANLI KEŞKE KODUĞUMUN MISIRINI TAMAMEN ASİMİLE ETSEYDİN
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TEK TABANCA34: masum hafzıları yok eden mıısr yok olacaksın zindanlardaki yusuflar muhakkak ALLAH IN cennetine gidecekler
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REBLİCA: Adına Cumhur İttifakı diyen illet ittifakından bıktık artık işleri güçleri rant peşinde koşmak ihale partisi her ikiside.
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TÜRKİYE: ALLAH bildiği gibi yapsın
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