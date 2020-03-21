Mısır'ın can damarı Nil Nehri, kirlilik, çevresel atık ve iklim değişikliği tehdidi altında

Mısır'ın başkenti Kahire 'de sabahın erken saatlerinde gönüllüler, kayakları ile kürek çekiyor ve Mısır medeniyetini doğuran ama şimdilerde çok sayıda tehditle karşı karşıya kalan Nil Nehri'ni temizlemeye çalışıyor.



Firavunların zamanından beri Mısır'ın can damarı ve su ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Nil, kirlilik ve iklim değişikliği tehdidi altında.

Kaynak: Euronews.com