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Mısır'ın can damarı Nil Nehri, kirlilik, çevresel atık ve iklim değişikliği tehdidi altında

Firavunların zamanından beri Mısır'ın can damarı ve su ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Nil Nehri, kirlilik, çevresel atık, ısınma ve iklim değişikliği tehdidi altında

21.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:14
Mısır'ın can damarı Nil Nehri, kirlilik, çevresel atık ve iklim değişikliği tehdidi altında

Mısır'ın başkenti Kahire 'de sabahın erken saatlerinde gönüllüler, kayakları ile kürek çekiyor ve Mısır medeniyetini doğuran ama şimdilerde çok sayıda tehditle karşı karşıya kalan Nil Nehri'ni temizlemeye çalışıyor.


Firavunların zamanından beri Mısır'ın can damarı ve su ihtiyacının yüzde 97'sini karşılayan Nil, kirlilik ve iklim değişikliği tehdidi altında.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Nil Nehri, Kahire, Dünya

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