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Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti.

25.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:31Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti

Mısır'ın devrik Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti.

Mısır yerel medyası tarafından Mısır'ı 30 yıl boyunca yöneten ve 2011 yılında görevini bırakmaya zorlanan Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Hüsnü Mübarek Cumhurbaşkanı olmadan önce Mısır Hava Kuvvetleri'nde komutanlık görevi yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı yaptığı sırada zamanın Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın öldürülmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı. 10 Şubat 2011'de yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek ertesi gün de görevinden istifa etti.



Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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