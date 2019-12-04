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Mısır'ın resmi fetva kurumu: "İslami terör" ifadesini kullanmayın

Mısır'ın resmi fetva kurumu, medya mensuplarına ve akademisyenlere "İslami terör" ifadesini kullanmama çağrısında bulundu.

04.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:48Mısır'ın resmi fetva kurumu:
Mısır'ın resmi fetva kurumu, medya mensuplarına ve akademisyenlere "İslami terör" ifadesini kullanmama çağrısında bulundu.
Daru'l İfta olarak bilinen ülkenin resmi fetva kurumundan yapılan yazılı açıklamada, medyada, akademik çalışmalarda ve kamuoyu araştırmalarında "İslami terör" ifadesinin kullanılmaması istendi.
Söz konusu ifadenin 11 2001 yılında ABD'deki ikiz kulelere yapılan saldırının ardından medyada kullanılmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, bu ifadenin 2004 Madrid ve 2005 Londra saldırılarının ardından daha yaygın kullanıldığına dikkat çekildi.
Haberlerde "İslami terör" ibaresinin kullanımının yasaklanması yönünde çalışmalar yapılması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İslam dinini 'terör' ile anmak ve 'şiddet' ile özdeşleştirmek isteyen çevreler, söz konusu ifadeyi medya ve akademinin yanı sıra edebiyatta dahi kullanarak bütün dünyada yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. İslam dini hakkında olumsuz bir imaj oluşturmak isteyenler, özellikle Batı ülkelerinde Müslümanlar ile beraber yaşamanın mümkün olmadığı algısı oluşturmayı amaçlamaktadır."
Mısır'ın resmi fetva kurumu Daru'l İfta, 1895 yılında kuruldu, 1 Kasım 2007'de Resmi Gazetede yayınlanan kararla bağımsız bir kurum statüsü kazandı.
Adalet Bakanlığına tabi olan kurum posta, telefon ve internet gibi farklı kanallar vasıtasıyla vatandaşlara 24 saat hizmet veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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