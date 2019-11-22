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Mısır'ın "sanat köyü" Tunus, turistlerden büyük ilgi görüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karun Gölü manzaralı Tunus köyü Tunus köyünde yapılan çömleklerin sergilenmesi Tunus köyünde çömlek yapımı Sanatkar köylülerin bakırdan yapılmış tabaklara Tunus ve Endülüs motifleri işlemesi Sergilenen tablolar ve tabaklar Turistlerin sergilenen ürünleri incelemesi -...

22.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:57
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karun Gölü manzaralı köyü
Tunus köyünde yapılan çömleklerin sergilenmesi
Tunus köyünde çömlek yapımı
Sanatkar köylülerin bakırdan yapılmış tabaklara Tunus ve Endülüs motifleri işlemesi
Sergilenen tablolar ve tabaklar
Turistlerin sergilenen ürünleri incelemesi - Başkent 'nin güneyinde Karun Gölü manzaralı Tunus köyü, son yıllarda köylülerin ürettiği renkli el sanatı çalışmalarıyla üne kavuştu
Sanatkar köylüler, bakırdan yapılmış tabaklara köyün adına yakışır bir şekilde Tunus ve Endülüs motifleri işliyor
Köyün turistik bir yer olma serüveni Mısırlı ünlü şair Seyyid Hicab ile İsviçreli süsleme sanatçısı eşinin bölgeyi ziyaretiyle başlamış
KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'da süsleme sanatının başarılı örnekleriyle üne kavuşan Feyyum kentine bağlı Tunus köyü, özellikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Ülkede "sanat köyü" olarak da bilinen Tunus, başkent Kahire'nin 80 kilometre güneyinde, Karun Gölü'nün hemen kenarında yer alıyor. Köyde topraktan klasik yöntemlerle üretilmiş çanak, çömlek, tabak, bardak ve kaşık gibi eşyaların süslemeleri yapılıyor.
Süsleme sanatında kendilerini geliştiren köylüler, halı ve kilimleri de şark motiflerine göre dokuyor. Özellikle bakırdan yapılmış tabaklara köyün adına yakışır bir şekilde Tunus ve Endülüs motifleri işleniyor.
Köyde her yıl kasım ayının ortalarında köylülerin ürettikleri sanat ürünlerinin halkın beğenisine sunulduğu sergi ve kermes düzenleniyor. Sergi döneminde turistlerin uğrak yeri haline gelen köy özellikle hafta sonları dolup taşıyor.
Mısır'ın

Kahire, Tunus, Güncel

Kaynak: AA


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