Mısır, Irak ve Ürdün Liderleri Üçlü Zirvede Bir Araya Geldi

Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
, Irak
Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı
2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire
'de üçlü zirve gerçekleştirdi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, zirvede, terörle mücadele ve stratejik ekonomik iş birliği başta olmak üzere yedi ayrı konunun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, liderlerin, toplantıda, farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek için öneri ve görüşlerini ifade ederek Arap ülkelerinin içinde bulunduğu hassas koşullar çerçevesinde stratejik ekonomik çıkarlara dayalı birlikteliği değerlendirdiği aktarıldı.
Zirvede ayrıca, ortak sanayi bölgesi kurulması, çevre, altyapı, inşaat sektörü ve ülkeler arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gibi konuların konuşulduğu bildirilen açıklamada, Suriye
, Libya
ve Yemen
krizleri başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği, 31 Mart'ta yapılacak Arap Birliği Tunus
zirvesinin Arap ülkelerinin birlik ve yakınlaşmasına katkıda bulunmasının temenni edildiği kaydedildi.
- Düzenli üçlü zirve kararı
Açıklamada, üç liderin, üzerinde fikir birliğine varılan konuların koordinasyonu ve projelerin hayata geçirilebilmesi için atılan adımların takibi hedefiyle belirli aralıklarla bir araya gelmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
Dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi başkent Kahire'de kabul etmiş, akşam saatlerinde ise Mısır, Irak ve Ürdün dışişleri bakanları ve istihbarat şefleri ortak hazırlık toplantısı düzenlemişti.
- Basra-Akabe petrol boru hattı
Ürdün Kralı 2. Abdullah, 14 Ocak'ta Irak'ı ziyaret ederek Iraklı yetkililerle petrol ve enerji konularını içeren bir dizi görüşmelerde bulunmuştu.
Ürdün'de yayın yapan El-Gad Gazetesi, Bağdat
ve Amman
'ın Ürdün ve Irak arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan petrol boru hattı projesini geliştirmeyi planladığını yazmıştı. Gazete haberinde, Mısır yönetiminin söz konusu boru hattının Akabe Körfezi'nden Mısır'a kadar uzatılmasını istediğini belirtmişti.
Nisan 2013'te Irak ve Ürdün yönetimleri 18 milyar dolar tutarında bin 700 kilometre uzunluğunda "Musul-Akabe petrol boru hattı" inşa edilmesi konusunda protokol imzalamış ancak Irak'ta yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle projeye başlanamamıştı.
Kahire, Ürdün, Irak, Mısır, Güncel
Kaynak: AA