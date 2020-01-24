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Mısır Konsolosluğu önünde eylem

MISIR Devrimi'nin 9. yılında Mısır Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları eylem yaptı.

24.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:15Mısır Konsolosluğu önünde eylem
MISIR Devrimi'nin 9. yılında Mısır Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları eylem yaptı.

Mısır Devrimi'nin 9. yılında 'da bulunan Rabia Derneği ve sivil toplum kuruluşları eylem yaptı. Parkı'nda saat 16.00'da toplanan eylemciler Arapça sloganlar atarak devrimin devam ettiğini dile getirdiler. Toplu namaz kılınmasından sonra Kuran-ı Kerim okundu. "25 Ocak Mısır Halkının Devrimi" yazılı pankart açıldı. Muhammet Mursi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri açıldı.Grup üyeleri, Mısır bayrakları açarak devrimde hayatını kaybedenlerin posterlerini taşıdı. Mısır Devrimi ile ilgili Arapça konuşmaların yapılmasının ardından eylem sona erdi.


- İstanbul

İstanbul, Bebek, Güncel

Kaynak: DHA

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