Mısır Mahkemesi 8 Kişinin İdamını Onayladı

Mısır
Askeri Mahkemesi, kanlı eylemlerle ilişkisi bulunan 8 DEAŞ militanının idamına hükmetti.
Mısır'ın İsmailiye Askeri Mahkemesi DEAŞ'ın kanlı eylemlerine karıştığı iddia edilen 44 kişinin 42'sini suçlu buldu. Mahkeme, Mısır Silahlı Kuvvetlerine düzenlenen saldırıda ilişkisi olduğu iddia edilen 8 kişinin idamına karar verdi. Öte yandan, 14 askerin ve 16 sivilin ölümünden sorumlu bulunan 32 kişi 25 yıl hapis cezasına 2 kişi de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemeden yapılan açıklamada, sanıkların DEAŞ'ın 'Vilayeti Sina
' koluna bağlı olduğu bildirildi. - KAHİRE
Mısır
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:33