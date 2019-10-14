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Mısır ordusu, Akdeniz'de düşen helikoptere ulaşıldığını duyurdu

Mısır ordusu, içerisindeki yerli ve yabancı kişilerle Akdeniz'de kaybolan helikopterin bulunduğunu ve yolcularının da kurtarıldığını açıkladı.

14.10.2019 21:50Mısır ordusu, Akdeniz'de düşen helikoptere ulaşıldığını duyurdu
Mısır ordusu, içerisindeki yerli ve yabancı kişilerle Akdeniz'de kaybolan helikopterin bulunduğunu ve yolcularının da kurtarıldığını açıkladı.
Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Petrol Hizmetleri Şirketine ait bir helikopterin, Akdeniz'deki petrol platformlarından biriyle çalıştığı sırada kaybolduğu yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirtti.
Helikopterin, Mısırlılardan oluşan mürettebatı ile 3 İngiliz, bir İtalyan ve bir de Nijeryalıyı taşıdığını ifade eden Rifai, kaybolan helikopterin bulunması ve içindekilerin kurtarılması için deniz kuvvetlerine talimat verildiğini aktardı.
Rifai, deniz kuvvetlerinin de olay yerini tespit edip, can yeleği giymiş halde yardım bekleyen bu kişileri kurtardığını kaydetti.

Akdeniz, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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