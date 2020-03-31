- Mısır Piramitlerinden dünyaya ’Evde Kal’ mesajı

- Mısır Piramitlerinden dünyaya "Evde Kal" mesajıKAHİRE - Mısır Piramitleri korona virüs salgınına karşı İngilizce ve Arapça "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı. Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan piramitler, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında insanlara mesaj vermek amacıyla ışıklandırıldı. Piramitler, İngilizce ve Arapça yazılan "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.Virüse karşı yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı verildi.Mısır'da 25 Mart'ta salgın nedeniyle yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Ülke genelinde bugüne kadar 656 vaka kaydedilirken, 41 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA