Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mısır Planlama Bakanı: "Koronavirüsün neden olduğu kriz derin ve belirsizlikler içeriyor"

Mısır Planlama Bakanı Hale es-Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede yaşanan krizin oldukça derin olduğunu ve belirsizlikler içerdiğini söyledi.

07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:32
Mısır Planlama Bakanı:
Mısır Planlama Bakanı Hale es-Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede yaşanan krizin oldukça derin olduğunu ve belirsizlikler içerdiğini söyledi.
"Sada al-Balad" televizyonuna konuşan Planlama Bakanı Said, koronavirüs nedeniyle ekonomi ve sağlıkta yaşanan belirsizliğin çeşitli sektörlerde puslu bir hava oluşturduğunu ifade etti.
Said, "Koronavirüsün neden olduğu kriz oldukça derin ve belirsizlikler içeriyor." dedi.
Koronavirüsün ekonomiye olumsuz yöndeki etkilerine işaret eden Said, 2019-2020 mali yılının üçüncü çeyreğindeki kalkınma oranında yüzde 6,5'ten yüzde 4,5'e gerileyen bir seyir beklediklerini belirtti.
Said, turizm ve havacılığın durması nedeniyle ortalama büyümedeki gerilemenin de bu mali yılın son çeyreğinde yüzde 2'ye, en kötü şartlarda ise yüzde 1'e ulaşacağı tahmininde bulundu.
Koronavirüs krizinin dünyadaki yansımalarının çok daha şiddetli olduğunu dile getiren Mısırlı Bakan, "Çünkü çeşitli üretim sektörlerini etkiliyor ve dünyada üretim hareketinin durmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in hazırladığı raporda, Mısır'ın turizm sektörünün durması ve ihracat sektörünün de etkilenmesi ihtimalinin genel maliyeye çok keskin bir etki bırakacağı, bunun iyileşmesi ve kriz öncesindeki düzeye dönmesi için ise zamana ihtiyaç duyulacağı kaydedilmişti.
Mısır'da son resmi açıklamalara göre, koronavirüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 1322'ye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mısır Planlama Bakanı: 'Koronavirüsün neden olduğu kriz derin ve belirsizlikler içeriyor' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Osmaniye'de elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktüler - Haber 18:04: Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri sağlık çalışanları için yüz siperliği üretti - Haber 18:01: İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı - Haber 18:00: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 18:00: Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler