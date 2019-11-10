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Mısır-Rusya "Dostluk Oku-1" ortak tatbikatı sona erdi

Mısır ve Rusya arasında Mısır topraklarında düzenlenen ortak hava tatbikatı tamamlandı.

10.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:46Mısır-Rusya
Mısır ve arasında Mısır topraklarında düzenlenen ortak hava tatbikatı tamamlandı.
Mısır ordusu resmi sözcüsü Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, "Dostluk Oku-1" kapsamında iki ülkenin hava savunma birliklerinin, hava saldırıları senaryolarına karşı farklı tipte roket ve füzeler fırlatarak savunma taktiklerini hayata geçirdiğini ifade etti.
Açıklamada, "Hava saldırı silahları ve bunlara karşı savunma taktiklerinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldığı" kaydedildi.
- 'da Doğu Şafağı-1 tatbikatı
Rifai açıklamasında, Pakistan, Mısır ve Ürdün askeri birliklerinin katıldığı, Pakistan topraklarında yapılan "Doğu Şafağı-1" adındaki ortak kara tatbikatının da sona erdiğini duyurdu.
Pakistan'daki tatbikatın 2 hafta sürdüğünü belirten Rifai, tatbikata bazı ülkelerin gözlemci olarak katıldığını bildirdi ancak bu ülkeler hakkında bilgi vermedi.
Mısır ordusu ekim ayın sonunda Rus askeri birliklerinin tatbikat için Mısır topraklarına geldiğini kamuoyuna duyurmuş ancak Pakistan'daki tatbikatla ilgili açıklama yapmamıştı.

Pakistan, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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